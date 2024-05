🎥 Opnieuw in de fout: Dylan Groenewegen krijgt weer de wind van voren na wangedrag

De Nederlander Dylan Groenewegen heeft niet de beste reputatie in het peloton als het om massasprints gaat. In de Ronde van Hongarije komt hij opnieuw onder vuur.

In de aanloop naar de sprint van de tweede etappe van de Ronde van Hongarije liet Dylan Groenewegen opnieuw van zich spreken met een incident. De Nederlander vocht een duel uit met de Australiër Sam Welsford.

De leider in de Ronde van Hongarije moest stoppen met trappen en kwam pas als 115de binnen. Groenewegen kon wel doorrijden en meedoen aan de sprint, maar werd geklopt door de Brit Mark Cavendish.

Groenewegen op de bon en krijgt veel kritiek

Groenewegen heeft sinds 2020 niet meer de beste reputatie in het peloton. Toen duwde hij zijn landgenoot Fabio Jakobsen in de dranghekken. Jakobsen maakte een doodsmak en kroop door het oog van de naald.

Voor zijn actie werd Groenewegen niet gekwalificeerd, maar hij kreeg van de UCI wel een straf. Hij kreeg een boete van 200 Zwitserse frank, 20% straf in het puntenklassement en 10 seconden straftijd in het algemeen klassement.

Hoewel ook Welsford met de schouder duwde, moest Groenewegen het op sociale media stevig ontgelden. De Nederlander wordt vooral verweten dat hij na zijn schorsing na de val van Jakobsen niets geleerd zou hebben.

Pretty bad move by Groenewegen towards Welsford at the #TourdeHongrie, nearly shouldering Welsford in the barriers in the run-in to the sprint.



UCI's reaction? A 10 second penalty in GC! πŸ˜‚ pic.twitter.com/sQh1Lz3Bpr — Benji Naesen (@BenjiNaesen) May 9, 2024

Groenewegen nearly killed Jakobsen and clearly has learned nothing at all, multi-month ban. https://t.co/KGu8bRNs0C — #SiempreGino (@NairoInGreen) May 9, 2024

Groenewegen didn't learn at all from his ban. Such a dirty rider — Loran (@Loran17892152) May 9, 2024

Watch the first 8 seconds of the sprint and the Groenewegen-Welsford fight. What Dylan does is almost a planned assault. He's just decided that he's going to take that position at any cost. Literally at any cost. And it's not 10 seconds and 20 UCI points, it's a two-month ban. https://t.co/ffKY0mzpUO — Bence Czigelmajer (@cycloben2) May 9, 2024