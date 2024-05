Opnieuw raak voor Thibau Nys: "Wilde de benen eens testen voor andere etappes"

In de derde rit van de Ronde van Hongarije heeft Thibau Nys opnieuw toegeslagen. Op een aankomst boven kwam hij met een ultieme poging en zo sloeg hij meteen een leuke dubbelslag.

In de laatste honderden meters viel Emanuel Buchmann helemaal stil en met een stevige sprint ging Nys nog op en over de Duitser. Goed voor een heel knappe ritzege en een nieuwe overwinning voor Nys in het jaar 2024.

Nys slaat bovendien een dubbelslag in de Ronde van Hongarije. Hij leidt dankzij de bonificatieseconden nu met 4 seconden op de Italiaan Ulissi en 6 seconden op de Duitser Buchmann.En zeggen dat het geen doel was.

Nys wilde er staan in het slotweekend en dan uitpakken met mogelijk een ritwinst, maar hij won dus al eerder. En daarmee verraste Nys uiteraard ook zichzelf: "Ik wilde gewoon de benen eens testen met oog op het slotweekend."

Laatste 500 meter steil

"Ik wist niet helemaal hoe ik moest reageren na de eerste rustige dagen. De benen voelden wat sloom aan, al ging het aan het einde al beter. Ik wist dat ik nog wat moest overhouden voor de laatste 500 meter, want die zijn heel steil."

In de laatste halve kilometer ging Nys nog op en over iedereen: "Ik ging er helemaal voor en het team deed ook prachtig werk." Of Nys nu ook een van de favorieten op eindwinst is? Dat wil hij niet met zoveel woorden zeggen.