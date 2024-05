Wout van Aert heeft er al last van ondervonden en nu is het opnieuw een thema in de koers

Aan Wout van Aert moeten ze het niet vertellen. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het kan zijn om met het juiste tijdritpak te vertrekken in het werk tegen de klok.

Bij kampioenschappen is het doorgaans geen probleem, dan is het telkens een gelijke strijd. Dat is niet noodzakelijk het geval bij de tijdritten met de merkenteams, zeker niet in een rittenkoers. De leiders in de verschillende klassementen moeten dan de speciale trui verbonden aan dat klassement aantrekken.

Waardoor ze niet met het voorziene tijdritpak kunnen vertrekken. Het doet onder meer denken aan de Parijs-Nice van 2022, toen Van Aert geen beroep kon doen op zijn tijdritpak omdat hij in de groene trui reed. Voor aanvang van de eerste Giro-tijdrit zit Tadej Pogacar met hetzelfde probleem, want hij heeft het roze.

ANALIST BENADRUKT HET BELANG

"Een tijdritpak dat voor 100% op maat gemaakt is of een pak dat ze zomaar even uit de kast trekken: dat scheelt zeker", steekt analist Bobbie Traksel het in het Eurosport-programma Kop Over Kop niet onder stoelen of banken. Giro-kledijleverancier Castelli zou hierin een rol kunnen spelen en Pogacar van een speciaal pak voorzien.

Maar de kwestie is dan of ze dat voor Geraint Thomas of de andere klassementsmannen in de Giro ook zouden doen. "Het is gewoon een standaard pak dat Pogacar zal dragen", is Traksel er van overtuigd. "De organisatie zou er niet goed uitkomen als ze het voor de ene wel een pak zouden voorzien en voor de andere niet."

ORGANISATIE MAG NIET KIEZEN IN DUEL POGACAR-THOMAS

In dat geval was er volgens de Nederlander zeker tegenkanting gekomen van de concurrentie. "Als ze dat hadden gedaan, zou dat een probleem zijn."