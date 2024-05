📷 'Bevestiging: dit zijn de nieuwe truitjes van monsterploeg Red Bull-BORA-hansgrohe'

Vanaf de Tour wordt BORA-hansgrohe officieel Red Bull-BORA-hansgrohe. De Duitse ploeg kreeg onlangs de goedkeuring voor de overname van 51% van de aandelen door Red Bull, dat mee op de trui komt.

Volgens Oostenrijkse media zal het budget van de ploeg stijgen van 25 miljoen euro naar zo’n 45 miljoen euro per jaar. Daarmee zou de ploeg op hetzelfde niveau komen van onder meer INEOS Grenadiers en UAE Team Emirates.

"Door deze alliantie hebben we nu ook toegang tot de volledige Red Bull-wereld", zei ploegmanager Ralph Denk. "Hun kennis is uniek in de sportwereld. We kijken ernaar uit om de vruchten te plukken van hun expertise en samen de volgende stap te zetten."

Bij de nieuwe naam van de ploeg hoort ook een nieuw shirt. Dat lekte een aantal weken geleden al uit, Wielerflits heeft nu bevestiging gekregen dat het nieuwe shirt van ploeg ook effectief donkerblauw wordt.

Dat nieuwe shirt doet verrassend veel denken aan de outfits die Max Verstappen draagt bij Red Bull in de Formule 1. Binnen een paar weken komt er ook officieel duidelijkheid over de nieuwe shirts.

New RedBull Bora Hansgrohe jerseys LEAKED 🚨



The Bora Hansgrohe team will rebrand to RedBull Bora Hansgrohe since the Tour de France 2024 and the Krone AT website leaked their jerseys.



And it looks brutal. 👏🏼 pic.twitter.com/Ztec0MRnlZ