Trainer Wout van Aert heeft wat te zeggen over Uijtdebroeks: "Ze kunnen niet allemaal op fiets zitten zoals Evenepoel"

Er komt een nieuwe uitdaging af op witte trui Cian Uijtdebroeks. De trainer van Wout van Aert staat ook hem met raad en daad bij in aanloop naar de eerste tijdrit in de Giro.

Uijtdebroeks heeft een op maat gemaakt stuur gekregen en heeft inmiddels al kunnen wennen aan die speciale tijdrithelm. Het is toch vooral de arbeid van op hoogtestage in Tenerife die zijn vruchten moet afwerpen. "Daar hebben we minimaal twee keer in de week een tijdrittraining gedaan", meldt Mathieu Heijboer in HLN.

De man die Marc Lamberts opvolgde als trainer van Van Aert moet ook van Uijtdebroeks een betere tijdrijder maken. "Wat op Tenerife telde, was gewenning aan de positie. Naast de uren op de tijdritfiets heeft hij veel tijd besteed aan lenigheid, stabiliteit en kracht in de diepe hoeken. Zoals bekend hebben we Cian moeten afremmen."

PROGRESSIE BIJ CIAN UIJTDEBROEKS

De verbetering is er, maakt Heijboer zich sterk. "Ik kan wel zeggen dat het meetbaar en zichtbaar is, vergeleken met hoe het was toen hij in december nieuw in de ploeg kwam. Voor sommigen is het heel makkelijk om een heel aerodynamische houding aan te nemen. Voor anderen is dat domweg onmogelijk."

Er zijn dus bepaalde limieten, ook qua positionering. "Hoeveel training en tijd men er ook in steekt, ze kunnen niet allemaal op de tijdritfiets zitten zoals de echte specialisten Tom Dumoulin of Remco Evenepoel, van wie met veel lof gesproken wordt over zijn aerodynamica. En terecht." Nochtans is Evenepoel laat beginnen fietsen.

NIET IEDEREEN HEEFT HET TALENT VAN EVENEPOEL

"Dus je kan niet zeggen dat hij daar al heel zijn leven heeft aan gewerkt: hij heeft ook gewoon veel talent meegekregen." Wanneer zijn ze bij Visma-Lease a Bike tevreden na de Giro-tijdrit? "We hopen dat Cian in de buurt blijft van de andere klassementsrenners die bekend staan om hun gemiddelde tijdrit."