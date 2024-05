Kan het dan toch? Lefevere plots lovend over Alaphilippe en spreekt vrijuit over hun band en zijn contractsituatie

Over de band tussen Patrick Lefevere en Julian Alaphilippe is al veel inkt gevloeid. Een hele tijd was de CEO van Soudal Quick-Step kritisch over de Fransman, maar nu zijn er weer lovende commentaren. Zou Alaphilippe dan toch nog kunnen blijven na 2024?

Alaphilippe is immers einde contract. Kan een sterke Giro invloed hebben op zijn contractsituatie? "Dat kan, maar ik heb gezegd dat ik niet met Julian spreek tot het einde van de Giro", onderstreept Lefevere in Het Laatste Nieuws. "Zijn makelaar Dries Smets heeft daags voor de Giro gesproken met onze COO Jurgen Foré."

"We zijn overeengekomen dat we na de Giro nog eens zullen samenzitten", meldt Lefevere. Maar hoe zit het ondertussen met de band tussen de sterke man van Soudal Quick-Step en zijn renner? "Onze band is wat jullie ervan maken (lacht). Hij heeft niet geslagen op mij en ik niet op hem. Is het dat wat je wou horen?"

COMMOTIE NA INTERVIEW LEFEVERE

Patrick Lefevere zegt het met een lach. "Serieus nu, mijn band met Julian is nog steeds goed. Er zijn een paar stomme dingen naar buiten gebracht, maar in elke relatie van meer dan tien jaar stormt het wel eens, toch?" Een verwijzing naar een interview van Lefevere waarin zijn commentaren over Alaphilippe commotie deden ontstaan.

Een Alaphilippe die bijtekent maar een andere status geniet in de ploeg dan voorheen, is dat een optie? "Het is te vroeg om zo ver vooruit te kijken. Hij is geen goedkope jongen, dat weten we ook, maar ik wil daar eigenlijk liever niet over spreken." Zowel sportief als financieel zijn er wat zaken die besproken moeten worden.

ALAPHILIPPE JAAGT OP RITZEGE IN GIRO

Ondertussen kan Alaphilippe verder gaan met het nastreven van een ritzege in de Giro. Als hij die zou binnenhalen, kunnen de banden nog wat meer aangehaald worden. Lees ook wat Lefevere nog te zeggen had over de prestatie van Alaphilippe in de zesde etappe.