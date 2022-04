Alle lof voor Intermarché-Wanty-Gobert: "Dat is de start geweest van wat de ploeg nu beleeft"

Marc Sergeant zag een sterk INEOS Grenadiers in Parijs-Roubaix, maar keek toch nog veel meer op van Intermarché-Wanty-Gobert.

Intermarché-Wanty-Gobert heeft niet alleen Parijs-Roubaix, maar het hele voorjaar weten te kleuren. “Mensenlief, hoe sterk is die ploeg? Girmay in Gent-Wevelgem, Kristoff in de Scheldeprijs, en nu zelfs in Parijs-Roubaix. Zie de uitslag: vijf renners in de top-20!”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad.

Bovendien doen ze het met renners waarin ze zelf geloofden. “En niet met renners die ze elders duur gaan wegkopen zijn. Maar wel met Adrien Petit, Taco van der Hoorn, Andrea Pasqualon en nu zelfs Tom Devriendt. Wat een team en wat een teamspirit.”

Vooral voor Hilaire Van der Schueren moet het een fantastisch gevoel geven. “Hilaire is ooit mijn allereerste ploegleider geweest. Je gunt dit niemand meer dan hem. Niet vergeten dat hij deze ploeg gemaakt heeft tot wat ze nu is. Hilaire zorgde er vijf jaar geleden voor dat ze aan de Tour mochten deelnemen. Dat is de start geweest van alles wat de ploeg nu beleeft. Proficiat, Hilaire.”