Ook Alpecin-Fenix klaar met huiswerk voor Waalse Pijl: Xandro Meurisse één van de mannen om in de gaten te houden

Met de Waalse Pijl komt ook voor Alpecin-Fenix de volgende klassieker er snel aan. Xandro Meurisse lijkt de renner te zijn in de ploeg die daar misschien wel wat kan uitrichten.

Geen Mathieu van der Poel in de Ardennenklassiekers, die wil zijn programma ook niet te veel beladen met het oog op de Giro. Alpecin-Fenix zal dus moeten verrassen, maar heeft zeker nog wel renners die sterk voor de dag kunnen komen. Xandro Meurisse bijvoorbeeld.

Meurisse kan al enkele goede prestaties voorleggen, met een derde plek in de GP Industria, een tweede plaats in de slotrit in Circuit de la Sarthe en een top tien in de Brabantse Pijl. In de Waalse klassiekers is hij tot dusver nog niet dicht bij de prijzen kunnen komen. Een mooie kans dient zich aan om daar verandering in te brengen, want Meurisse heeft zeker de kwaliteiten om bergop lang te overleven.

Meurisse is dus een mogelijke kaart om te trekken voor Alpecin-Fenix woensdag in de Waalse Pijl. De andere renners die aan de start komen, zijn Jimmy Janssens, Robert Stannard, Kristian Sbaragli, Scott Thwaites, Gianni Vermeersch en Floris De Tier. Uitkijken naar hoe zij het er vanaf zullen brengen op de Muur van Hoei.