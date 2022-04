Yves Lampaert verontschuldigt zich na uitspraken over toeschouwer die hem deed vallen

Lampaert was op weg naar een podiumplek in Parijs-Roubaix, maar die prestatie kwam er niet door een onvoorzichtige toeschouwer langs de weg.

Lampaert kwam ten val en verloor veel tijd, waardoor hij pas als tiende over de meet kwam. In een eerste reactie noemde Lampaert de toeschouwer “een kalf”.

Later op de avond verontschuldigde Lampaert zich op Twitter voor die uitspraak, maar hij voegde er wel nog aan toe dat de man in kwestie in fout was.

Maybe I should not have called the spectator a "kalf", but still he was on the route. Let it be a lesson for everyone that you need to step back if you see the riders coming. I still love all the supporters, you were amazing today! 💙