Opnieuw pech, miserie en kritiek: "Je kan wel zeggen dat dit niet het klassieke voorjaar van Quick-Step is"

Een nieuwe koers, een nieuwe ontgoocheling voor Quick-Step - Alpha Vinyl. Dat is een beetje het mantra dit voorjaar, zeker in de 'Vlaamse' koersen.

Ook in Parijs-Roubaix viel het weer niet op zijn plooi. Lampaert reed in beste stelling toen hij ten val kwam dankzij een supporter.

Eerder had Asgreen al gedeeld in de miserie en was ook Sénéchal gevallen op een slecht moment. De Wet van Murphy?

Waaier

"Het podium was volgens mij lastig geworden voor Lampaert, wanto nderweg was hij niet de beste, maar hij zát er wel door goed te anticiperen", aldus José De Cauwer bij Sporza.

"Opnieuw werd de ploeg van Patrick Lefevere weer niet gespaard van problemen en pech. Nochtans waren ze goed mee met de waaier. Je kunt wel zeggen dat dit helemaal niet het klassieke voorjaar van Quick Step was."