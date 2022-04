Marc Sergeant komt terug op val van Yves Lampaert: "Dit is te vermijden"

Het was bijna om medelijden te hebben met hen, maar hoeveel pech kan je als QuickStep-Alpha Vinyl in een jaar hebben.

Yves Lampaert leek op weg naar een podiumplek in Parijs-Roubaix, maar een onvoorzichtige toeschouwer bracht hem ten val.

“Doodjammer. Maar wat erger is: dit is perfect te vermijden”, zegt Marc Sergeant aan Het Nieuwsblad. “Bijna overal op het parcours zet de organisatie nadarhekken, bloembakken of waterbakken naast de stroken om te vermijden dat de renners op het asfaltbaantje naast de kasseien gaan rijden.”

Een goed uitgangspunt, maar dan moet er wel meer zijn. “Maar als je dat allemaal voor mekaar krijgt, waarom kan je er dan niet voor zorgen dat er in volle finale geen toeschouwers staan in de binnenkant van een bocht? Dat er volk is, geen probleem, maar zet ze in de buitenkant van de bocht.”

“Iedereen weet dat renners in de bocht voor de kortste weg kiezen en dus voor die binnenkant. Staan daar toeschouwers, krijg je sowieso risicovolle situaties. Ocharme Lampaert. Je leeft jaren toe naar deze wedstrijd en dan overkomt je dit. Zeer zuur.”