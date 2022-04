"Teuns is de beste Belgische eendagsrenner na Van Aert"

Dylan Teuns is klaar voor Luik-Bastenaken-Luik. Zijn winst in de Waalse Pijl is alvast een bekroning voor zijn goed voorjaar. Zesde in de Ronde van Vlaanderen, tiende in de Amstel en achtste in de Brabantse Pijl. Dan ben je goed bezig.

Voor José De Cauwer is Teuns op dit moment de beste Belgische eendagsrenner na Wout Van Aert. "Als je naar de breedte kijkt, moet ik zeggen ja", zei De Cauwer bij Sporza. "Teuns kan ook nog in Milaan-Sanremo meedoen, want als je kan wat hij allemaal laat zien nu, dan kan je makkelijk de Poggio overleven." Enkel Parijs-Roubaix reed hij tegen wil en dank en finishte hij niet. "Hij doet mee in de Ronde van Vlaanderen, waar hij ook nog te ver zat op de Koppenberg. In de Brabantse Pijl heeft hij pech, maar vecht hij toch nog terug."