Xandro Meurisse en Jay Vine zijn de kopmannen bij Alpecin-Fenix voor Luik-Bastenaken-Luik

Zondag is het Luik-Bastenaken-Luik en Alpecin-Fenix heeft via Twitter zijn selectie bekend gemaakt. Daarbij zijn er 3 Belgen: Xandro Meurisse, Floris De Tier en Jimmy Janssens. Xandro Meurisse en Jay Vine zullen de kopmannen zijn.

De selectie:

We're super excited to line up for La Doyenne this Sunday, 4th Monument of the season and the last of the Ardennes classics.



Here's our team for @LiegeBastogneL šŸ”µšŸ”“ pic.twitter.com/JaLgIkt1FP