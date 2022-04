Lelangue weerlegt kritiek op Lotto Soudal: "Maar dat is geen schande"

Het werd niet bepaald het voorjaar van Lotto Soudal. Versterking lijkt absoluut nodig om zich te redden.

Lotto Soudal heeft geen toppers in huis en dat beseft John Lelangue, CEO van de Belgische wielerformatie maar al te goed. “'We hebben geen mannen die kunnen meespringen met Pogacar, Evenepoel, Van Aert en Van der Poel”, zegt Lelangue aan HLN. “Maar dat is geen schande. Hoeveel kunnen er dat wel?”

De aanpak van Lotto Soudal is duidelijk volgens Lelangue. “Wij geven kansen aan jonge gasten, in grote klassiekers, in de lead-out. Daar gaan we later vruchten van plukken. Het is een jonge groep, we moeten geduld hebben.”

Versterking is dan ook welkom, al heeft de komst van Gilbert en Degenkolb ook niet het gewenste effect gehad. “Wij kijken naar jonge talenten die we verder kunnen laten ontplooien, liefst Belgen."" Opnieuw investeren in later? Dan dreigen volgend seizoen dezelfde problemen. Lelangue: 'Het is een even groot risico om een dure en ervaren kopman van 30 jaar of ouder aan te trekken die moet scoren. Als die het niet afmaakt, heb je ook niets.”