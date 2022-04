Tom Boonen stelt zijn bedenkingen bij safety car als oplossing voor massale valpartijen

Het voorjaar van 2022 werd opnieuw gekenmerkt door heel wat valpartijen, met veel lichamelijk leed als gevolg.

De valpartijen in het peloton zijn al lang niet meer op één hand te tellen. In het voorjaar zorgden tuimelingen voor heel wat leed. In de podcast Wuyts & Boonen werd de mogelijkheid besproken om een safety car in te voeren in het wielrennen.

Tom Boonen heeft er zijn bedenkingen bij. “Moet je een wedstrijd neutraliseren voor een val in de derde groep? Neem nu dat er in de Ronde van Vlaanderen in de afzink van de Paterberg een valpartij gebeurt achteraan de koers, bij renners die eigenlijk niets meer met de wedstrijd te maken hebben. Moet je dan tegen die mannen vooraan zeggen dat er op de Koppenberg niet gekoerst kan worden, omdat de safety car komt uitgereden?”