Belgische 'Kleintjes' doen het beter dan 'grotere' teams: "Wil situatie QuickStep niet onderschatten" en "In februari leek het nog onrealistisch"

Alpecin-Fenix heeft er een prima voorjaar opzitten. 3 klassieke zeges, waaronder een monument met de Ronde van Vlaanderen: daar kan je mee thuiskomen.

Bij Alpecin-Fenix zijn ze zeker niet ontevreden over het klassieke voorjaar: "Gezien de situatie met Mathieu in februari mogen we heel blij zijn met ons voorjaar", aldus Christoph Roodhooft in Het Laatste Nieuws.

"Toen leek een voorjaar zoals we nu hebben gehad nog onrealistisch. Maar we zijn er met z'n allen keihard tegenaan gegaan."

Onrealistisch

"We zijn ook in de breedte blij, bijvoorbeeld in Parijs-Roubaix. En we werden dit voorjaar ook al vijftien keer tweede. Dat is redelijk veel."

"De twee kleinere Belgische teams hebben het goed gedaan tegenover de twee grotere. Maar bij QuickStep moet het altijd gebeuren, ik wil die moeilijke situatie niet onderschatten."