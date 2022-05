Mathieu van der Poel haalt tijdritfiets van stal met het oog op tweede etappe in de Giro

Tijd om de tijdritfiets nog eens van stal te halen, denkt Mathieu van der Poel. In de Giro komt er straks immers ook al snel een tijdrit aan.

Het is algemeen geweten dat Mathieu van der Poel weinig op de tijdritfiets traint, al is het tijdrijden ook wel een discipline waarin de Nederlander goed uit de verf kan komen. Vorig jaar was Van der Poel vijfde in de individuele tijdrit in de Tour tussen Changé en Laval.

AFSPRAAK IN BOEDAPEST

In de Giro mikt Van der Poel op het veroveren van de roze trui in de driedaagse in Hongarije. Liefst door de openingsetappe te winnen, maar het kan ook door 's anderendaags een goede zaak te doen in de tijdrit van 9,2 kilometer in en rond Boedapest.

Op Strava is te zien dat Van der Poel zondag alvast een training op de tijdritfiets heeft afgewerkt. Die kwam er wel niet zonder slag of stoot. "Ik was vergeten mijn powermeter op te laden", schreef Van der Poel. Uiteindelijk waren er wel gegevens van zijn trainingsrit bekend. Van der Poel reed in zijn eigen regio 57 kilometer op de tijdritfiets.