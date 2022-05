Jason Tesson wint nipt de voor Gerben Thijssen in de massasprint en is de nieuwe leider in Duinkerke

Jason Tesson is de nieuwe leider in de Vierdaagse van Duinkerke. Hij versloeg in de massaspurt Gerben Thijssen.

Béthune was de startplaats van de 2e etappe van de Vierdaagse van Duinkerke. Ruim 180 km verder lag de aankomst in Maubeuge. In Maubeuge was er een plaatselijke ronde van zo'n 23 km over glooiende wegen.

In de vroege vlucht zaten 5 renners: Samuel Watson, Alex Colman, Ludovic Robeet, Angel Fuentes en Evaldas Siskevicius. Ze kregen een voorsprong van zo'n 3,5 minuten.

ROTONDES

Het peloton begon geleidelijk de voorsprong te verkleinen tot ongeveer een halve minuut. Op minder dan 15 km van de streep ging Philippe Gilbert met een andere renner in de tegenaanval, maar hun poging droeg niet ver. Op enkele kilometers van de streep werden ook de laatste renners van de vroege vlucht gegrepen. Een massasprint was onvermijdelijk.

In de slotkilometers viel het op dat er veel rotondes waren. Daardoor werd het peloton een lang lint. Hugo Hofstetter van Arkéa Samsic ging vroeg aan, maar viel op het einde stil. Jason Tesson van Saint Michel kwam erover en won de etappe voor Gerben Thijssen die gisteren nog ten val kwam. Dankzij de bonificaties neemt Tesson ook de leiderstrui over.