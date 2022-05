📷 Mathieu van der Poel herkent u in de Giro... in het olijfgroen

Goed kijken als u Mathieu van der Poel in de gaten wil houden in de Giro. Hij zal in een olijfgroene tenue koersen en dus niet in de traditionele donkerblauwe.

De Ronde van Italië is elk jaar weer een wedstrijd waarin ploegen met een speciaal shirt uitpakken. Zeker bij EF hebben ze daar een traditie in, omdat ze doorheen het jaar in het roze koersen, en in de Giro is de roze trui uiteraard enkel voor de leider in het klassement. Ook Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix doen dit jaar mee wat betreft het rijden in een speciaal shirt.

Op de ploegenpresentatie verschenen Mathieu van der Poel en zijn ploegmaats... met een olijfgroen shirt. Dat was niet enkel voor de show, dat is ook hun outfit waarmee ze gaan koersen in de Giro. Dat wordt dus even wennen. Ze zullen wel nog een donkere broek dragen, zoals in de andere koersen.

💖RT if you think that @mathieuvdpoel will take the first Maglia Rosa



💖RT se pensi che @mathieuvdpoel sarà la prima Maglia Rosa #Giro pic.twitter.com/qvS2yNuAG6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 4, 2022

Mathieu van der Poel zal dus de hele Giro in het olijfgroen koersen, tenzij hij natuurlijk eens de roze trui kan veroveren. In de Tour de France van vorig jaar reed Alpecin-Fenix al één rit in een aangepast shirt. Dat was toen een eerbetoon aan Poulidor.