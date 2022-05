Kelderman heeft oplossing klaar om druk op renners weg te nemen

Wilco Kelderman, Jai Hindley en Emanuel Buchmann zijn de speerpunten van BORA-Hansgrohe in de Giro van dit jaar.

Best wel opvallend dat Kelderman en Hindley opnieuw voor de Girozege strijden. Dat deden ze in 2020 al eens samen bij Sunweb. Getreuzel bij de ploegleiding zorgde er echter voor dat uiteindelijk Tao Geoghehan de overwinning pakte.

“We hebben het er nog wel over gehad. Het is gebeurd, je kunt het niet meer veranderen”, zei Hindley en Kelderman bevestigde dat. "We zouden het nu in zo'n situatie in ieder geval anders doen. Het was gecompliceerd en achteraf is het makkelijk praten. Onze relatie is in ieder geval goed."

Kelderman voelt ontzettend veel druk en is door last van de knie heel onzeker. "Er zijn meer renners van een hoog niveau en de druk neemt alleen maar toe. Iedereen wil op de eerste rij zitten, aangemoedigd in hun oortjes door de ploegleiding. Het afschaffen van de communicatie zou wat mij betreft een goed idee zijn."