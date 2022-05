Christoph Roodhooft tempert enthousiasme over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel start met heel veel ambitie aan de Giro d'Italia. Zo hoopt hij de roze trui de eerste dagen te pakken.

“Er wordt van tevoren vaak al vanuit gegaan dat Mathieu automatisch wint, maar dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend”, is Roodhooft meteen duidelijk in Het Nieuwsblad.

De verwachtingen liggen zo automatisch bijzonder hoog en de vraag is maar of de Nederlander dat allemaal kan waarmaken. Over de fysieke paraatheid zijn echter geen al te grote vraagtekens meer.

“Mathieu is in orde, maar niet exceptioneel goed. Hij heeft in de aanloop prima getraind, en de Giro is een van zijn grote doelen van dit jaar. Dat betekent niet dat je er vanzelfsprekend van kunt uitgaan dat hij in superconditie verkeert.”

Voor Van der Poel is dit nog maar zijn tweede grote ronde, na de Tour van vorig jaar die hij na een goede week verliet.. “Deze Giro uitrijden is voor hem ook een uitdaging ja, want dat heeft hij nog niet eerder gedaan in een grote ronde.”