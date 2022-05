🎥 Sam Oomen (Jumbo-Visma) wil na aankomst van Girorit mooi gebaar doen... maar komt zo ten val

Sam Oomen van Jumbo-Visma is in de Giro nog ten val gekomen na de aankomst van een rit. En vooral de manier waarop, was zonde.

Na de aankomst van de vijfde etappe in Messina reikte een toeschouwer zijn hand uit in de hoop een drinkbus te ontvangen. Oomen was zo vriendelijk om zijn drinkbus af te geven, want bij die overhandiging ging de renner onderuit en viel hij op zijn rechterheup.

De supporter in kwestie ging meteen ook aan het vloeken: dat was natuurlijk niet de bedoeling. Er was ook een boordsteen op de plek waarop Oomen tegen de grond ging. Jumbo-Visma laat wel weten dat de schade al bij al lijkt mee te vallen.

Alleszins is het een zeer jammerlijke manier om zo ten val te komen, zeker gezien de goede bedoelingen van de Nederlandse renner.