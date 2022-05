Amper 20-jarige Kooij laat Jumbo-Visma vieren: "Met veel goede sprinters aan de start is deze overwinning lekker"

De 20-jarige Olav Kooij van Jumbo-Visma doet weer van zich spreken. Onder de sprinters in de Ronde van Hongarije nochtans genoeg grote namen, maar Kooij was de snelste in de eerste rit.

Het was doorheen de openingsdag prima verlopen. "Het was een vrij rustige dag, dus dan weet je dat het op het einde erg hectisch gaat worden. We hebben in de finale als team goed positie gekozen en de jongens hebben mij perfect afgezet. Daardoor heb ik een goede sprint kunnen rijden, met de overwinning als beloning."

Achter mij kwamen ze nog snel opzetten

De jonge garde waarmee Jumbo-Visma in Hongarije voor de dag komt, heeft dus zijn slag thuisgehaald. Al kreeg Kooij de zege uiteraard zeker niet cadeau. "Ik ben vol moeten gaan, want achter mij kwamen ze nog snel opzetten."

Het is een zege om in te kaderen, met bijvoorbeeld ook een Jakobsen en Groenewegen aanwezig in Hongarije. Hun sprint kwam er niet echt uit. Viviani bood wel weerwerk, maar met hem wist Kooij wel af te rekenen. "Met veel goede sprinters aan de start is deze overwinning uiteraard erg lekker", klinkt het.