Mathieu Van der Poel steekt de draak met uitspraken van Biniam Girmay

Na een hele dag in de aanval te hebben gezeten moest Mathieu Van der Poel tevreden zijn met een zesde plaats. Veel commentaar gaf de Nederlander achteraf niet, al was hij wel actief op social media.

Biniam Girmay zat net als Mathieu Van der Poel in de groep net achter de vier koplopers. In de laatste kilometers scheurden Van der Poel en Girmay zich af van de rest van de achtervolgers in een ultieme poging om nog voor de ritzege te kunnen strijden.

Achteraf zei Girmay dat het lastig was om te winnen in de kopgroep aangezien iedereen naar hem en Van der Poel keek. Van der Poel retweette die reactie met een lachende emoji. De Nederlander suggereerde ongetwijfeld dat Girmay ook niet al te veel kopwerk deed waardoor het ook lastig kan worden om te winnen.

Ook analist Thijs Zonneveld had de reactie van Van der Poel opgemerkt en lacht luidop mee.