Nederlandse Demi Vollering pakt uit met een bisnummer in het Baskenland en verstevigt zo haar leiderstrui

In de Itzulia, de Ronde van het Baskenland voor vrouwen zeg maar, was Demi Vollering uitstekend van start gegaan met ritwinst op de eerste dag. Ze verdedigde haar leiderstrui in de tweede rit van en naar Mallabia.

In de aanvangsfase van de rit kwamen er nog niet meteen demarrages. De rensters waren uiteraard ook behoed voor wat nog moest komen. In totaal stonden er immers zes beklimmingen op het programma, waarvan de laatste eentje is van eerste categorie. Met nadien nog eens de oplopende finish in Mallabia. In de loop van de rit ontstond er wel een kopgroep met mooie namen. Leidster Vollering was erbij, net als Labous, Rooijakkers, Cavalli en Baril. Een achtervolgende groep naderde nog wel tot op zo'n tien seconden, maar de winnares zat toch vooraan. VOLLERING VERUIT STERKSTE IN SPRINT De vijf leidsters konden dus toch sprinten voor de overwinning en dat was het op het lijf geschreven van Demi Vollering, die een tweede ritzege op rij boekte en meteen ook haar leiderstrui verstevigt. Ze zette Baril en Cavalli in de slotmeters nog op twee seconden.