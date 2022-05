Wout Van Aert bereidt zich voor tijdens hoogtestage

Wout Van Aert is op dit moment op hoogtestage. Hij doet dat om zich voor te bereiden op het verdere verloop van zijn seizoen.

In de Sierra Nevada is Wout Van Aert op dit moment op hoogtestage. Hij is daar met een aantal ploegmaats van Jumbo-Visma om zich verder voor te bereiden op de volgende doelen van zijn seizoen. Dat zijn de Critérium du Dauphiné en de Ronde van Frankrijk.

In de Dauphiné was Van Aert in het verleden al succesvol. Hij won er in het verleden 3 ritten en 2 keer het puntenklassement. In de Tour wil Van Aert dit jaar vol voor de groene trui gaan.