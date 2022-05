Biniam Girmay op de rustdag: "Mijn hoofddoel blijft een rit winnen"

Biniam Girmay heeft zijn 1e week in een grote ronde erop zitten. Op een persconferentie tijdens de rustdag sprak hij over die 1e week en keek hij uit naar de volgende 2 weken. Zijn doel blijft ritwinst.

Op de 2e rustdag van de Giro stond Biniam Girmay de pers te woord. Hij kwam terug op de 1e week. In het puntenklassement staat hij op dit moment 2e, op 27 punten van Arnaud Démare. Hij zou kunnen gaan voor de paarse trui. "De puntentrui is niet mijn hoofddoel", zegt hij. "Dat is ritwinst. Het liefst op 24 mei, want dan is het in Eritrea de nationale feestdag. Al zal ritwinst niet lukken door het zware parcours die dag."

"Op een andere dag wil ik wel mijn kans grijpen", gaat Girmay verder. "Zo kan ik iets terugdoen voor mijn fans en ploegmaats. Ik heb mijn team al veel bedankt de voorbije week. Ze staan altijd klaar voor mij, zowel in de sprintetappes als in de heuvelritten."

Ook kwam Girmay terug op de reactie van Mathieu van der Poel na de rit in Napels. "Ik heb in de achtervolging alles gegeven. Ik wou geen krachten sparen voor de sprint nadien. Dus bewust niet meewerken, heb ik niet gedaan. Ik wou de koplopers ook pakken."