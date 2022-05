Caleb Ewan over opgave in de Giro: "Ik weet nog niet zeker wanneer ik zal afstappen"

Caleb Ewan zal opgeven in deze Giro. Alleen is hij nog niet zeker in welke rit hij dat zal doen.

In deze Giro zal Caleb Ewan opgeven. Daarover is iedereen het er al mee eens. Op dit moment is het nog onzeker wanneer hij zal opgeven: "Ik rij sowieso nog rit 11, maar daarna weet ik het nog niet zo goed. Mogelijk rijd ik wel nog rit 12, maar de 13e zeker niet. Die is te zwaar met het oog op de Tour."

Ewan probeert in deze Giro nog een etappe te winnen, wat hem nog niet gelukt is. "De kansen die er nog zijn, zijn schaars", zegt Ewan. "Maar ik ben niet nerveus. Ik heb nog al in deze situatie gezeten en ga gewoon datgene blijven doen waarin ik goed ben. Hopelijk loont mijn harde werk en zit ritwinst er toch nog in."