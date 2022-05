Joao Almeida op de Blockhaus: "Ik heb er nog het beste kunnen uithalen"

Achter Juan Pedro Lopez staat Joao Almeida. Hij is de 1e van de favorieten voor de eindzege in deze Giro. Ook eindigde hij in de kopgroep in de rit naar de Blockhaus. Ondanks dat hij een paar keer moest lossen op de klim.

"Ik voelde me tijdens de rit naar de Blockhaus niet zo goed", zegt Almeida. "Maar ik heb het nog kunnen redden. Ik ben dan ook blij dat ik met de besten mee over de streep reed, want ik zat op mijn limiet. Al zag ik wel dat de anderen ook aan het afzien waren. Ik heb er uiteindelijk het beste uit kunnen halen en het was op het einde een mooie strijd."

@JooAlmeida98 :"I was suffering a lot but I managed to save the situation. I'm happy I could finish with the front group, I was on the limit but I looked around and saw that everyone was struggling too."