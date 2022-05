PREVIEW: Wordt het sprinten in Jesi of gaan de vluchters de orde verstoren?

Na de 2e rustdag volgt al de 10 etappe. In Jesi kan er gesprint worden, maar dat iemand de sprint kan ontlopen is ook niet uitgesloten.

De 10e etappe bestaat uit 2 delen en is 196 km lang. Eerst vertrekt het peloton uit Pescara om langs de Adriatische kust over brede biljartvlakke wegen te rijden. In Civitanova Marche trekken de renners het binnenland in. De wegen worden smaller en het gaat heel de tijd op en af.

Officieel zijn er 3 beklimmingen met de laatste op 9 km van de streep in Jesi. Ook zijn de beklimmingen nooit hoog. De maximale hoogte is zo'n 250 meter. Ook zijn ze niet zo lang. Al zit er ook een steil ding bij met percentages tot 18%, maar de top ligt op 70 km van de aankomst.

SPRINTER OF VLUCHTER

Een massasprint is mogelijk, maar dan moeten de sprinters de opeenvolging van die vele kleine, korte beklimmingen overleven. Arnaud Démare, Caleb Ewan en Mark Cavendish weten dus wat te doen.

Door de smalle wegen en de glooiende wegen is het ook perfect mogelijk dat er 1 of meerdere renners kunnen wegblijven. De baroudeurs in het peloton zullen al staan popelen om het peloton proberen voor te blijven.