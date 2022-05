Mathieu van der Poel komt met bijzonder gebaar richting Biniam Girmay

Enkele dagen geleden reageerde Mathieu van der Poel op sociale media met een lachende smiley naar Biniam Girmay.

Girmay had na de rit geschreven dat iedereen naar Mathieu en hem keek, maar volgens Van der Poel kreeg hij toen helemaal geen steun van de Eritreeër.

Dinsdag vochten de twee in een man-tot-man-gevecht voor de ritzege in de tiende etappe van de Giro. Mathieu van der Poel moest zijn meerdere erkennen in Girmay en stak net voor de finish een duimpje op.

“Ik had onderweg materiaalpech. Een nylonkous, waar wij het ijs insteken, was uit m’n shirt gevallen en kwam in mijn derailleur terecht”, zegt Van der Poel. “Daardoor moest ik een stevige achtervolging rijden om terug te keren. Maar wat me in de sprint vooral nekte, was mijn aanval op het einde. Ik zei op voorhand dat ik in de afdaling, die technisch leek, het verschil wilde maken. Maar dat viel tegen.”

“Het is leuk dat Girmay erbij is in de Giro. Ik word graag uitgedaagd. Als je ziet hoe hij Gent-Wevelgem won, dat weet je dat hij een heel sterke sprint heeft. Jammer dat ik het vandaag niet kon afmaken, nadat mijn ploegmaats een sterke prestatie leverden.”

Bron: Discovery+