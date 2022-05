Stefano Oldani wint in een spurt met 3 en pakt de 12e etappe

Stefano Oldani heeft de 12e etappe met aankomst in Genua gewonnen. Hij was in een spurt met 3 de snelste. Juan Pedro Lopez blijft leider.

De 12e rit vertrok in Parma om van daaruit naar Genua te gaan voor een tocht van 204 km. Onderweg waren er 3 beklimmingen. De aankomstrook was vals plat. De vroege vlucht ontstond pas na 60 km. De 25 renners kregen een vrijgeleide. Pas bij de 2e klim was er een aanval in de kopgroep. Lorenzo Rota vertrok net voor de top. In de afdaling sloten Gijs Leemreize en Stefano Oldani aan. In de achtervolging probeerden er nog naar toe te rijden, maar de aansluiting werd nooit gemaakt. Al bleven Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Lucas Hamilton en Santiago Buitrago druk zetten. Er kwam een spurt met drie. Daarin was Oldani de snelste. Juan Pedro Lopez blijft leider.