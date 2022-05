🎥 Bij Quick-Step zijn ze niet zeker dat het uitdraait op een sprint: "Eerste optie is om Cav terug te brengen"

Mark Cavendish won al een rit in de Giro. Het zou voor Quick-Step het droomscenario zijn als dat in de dertiende rit een tweede keer lukt.

Het profiel geeft aan dat het een vlakke etappe is, maar bij Quick-Step zijn ze er niet helemaal van overtuigd dat dat een garantie is op een massasprint. In deze fase van een grote ronde durven de sprintersploegen het al eens laten lopen. Dat is alleszins niet wat ze bij Quick-Step van plan zijn.

Today’s #Giro stage preview comes from Quick-Step Alpha Vinyl sports director @Rikvanslycke. pic.twitter.com/mFEgbtG239 — Quick-Step Alpha Vinyl Team (@qst_alphavinyl) May 20, 2022

Rik Van Slycke blikte voor aanvang van de etappe vooruit. "We moeten zien of we als groep kunnen terugkomen op de leiders. Als de ontsnapping niet te veel voorsprong neemt, is de eerste optie om Cav terug te brengen", legt de sportdirecteur uit.

Klinkt logisch, al betekent dat nog niet dat het effectief een sprint wordt. "Het zal niet gemakkelijk zijn, want er zijn wel wat ploegen die er van kunnen profiteren als de sprinters niet terugkeren." Dan komt de verantwoordelijkheid al snel op de schouders van Quick-Step terecht. "We zullen wel proberen om er een massasprint van te maken."