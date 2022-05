Nederlandse aanvallers gegrepen in slotkilometer en puntentrui Démare vervolledigt Giro-hattrick

Dit lijkt steeds meer op de Giro van 2020 voor puntentrui Démare. Zijn hattrick heeft hij alleszins al beet, terwijl het peloton toch de zeilen moest bijzetten om onder meer Eenkhoorn en Van den Berg terug te halen.

Een kopgroep met vier vluchters bleef wel heel lang voorop. De aanvallers van dienst tussen Sanremo en Cuneo waren Eenkhoorn, Maestri, Prodhomme en Van den Berg. Twee Nederlanders, een Spanjaard en een Fransman.

MASSASPRINT ONAFWENDBAAR

Opvallend was dat in de finale Eenkhoorn een gat dichtreed na een aanval van zijn landgenoot Van den Berg. Zo kwam het peloton dat sowieso al naderde nog een stuk dichterbij. De te verwachte massasprint bleek finaal onafwendbaar.

Démare ging de sprint aan in de laatste tweehonderd meter en kon voornaamste concurrenten Gaviria en Cavendish afhouden. Bauhaus kwam wel nog opzetten, maar dat was te laat. Het werd een tweede plek voor de Duitser en een derde plaats voor Cavendish. Démare zit ondertussen al aan drie zeges in deze Giro.