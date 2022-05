Mavi Garcia wint de 3e rit in de Ronde van Burgos en is de nieuwe leidster

Mavi Garcia heeft de 3e rit in de Ronde van Burgos gewonnen. Ze trok op zo'n 15 km van de streep samen met een andere renster in de aanval. Op de slotklim maakte ze het af. Garcia is ook de nieuwe leidster.

De 3e rit in de Ronde van Burgos vertrok in Medina de Pomar. Na een tocht van ruim 113 km lag de aankomst in Ojo Guareña. De aankomst lag op een helling van zo'n 1,5 km met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,8%. Al zat daar ook een strook van 10% bij. Onderweg was er ook de Alto Retuerta, een onregelmatige klim van ruim 4 km met een stijginspercentage van 4,7% en stroken tot 9,5%.

De rensters legden een hoog tempo op. Het was moeilijk om weg te geraken, maar toch slaagde na ongeveer 40 km een groep van 22 rensters erin om zich los te scheuren van het peloton. Enkele kilometers verderop werden ze weer ingehaald door de rest van het peloton. Even later kwam er een kopgroep van 5 rensters met onder meer Lucinda Brand tot stand, maar op iets meer dan 30 km van de streep werden ook zij gegrepen.

Op de Alto Retuerta stond de deur enkel achteraan open. Na die klim gingen Mavi Garcia en Evita Muzic op zo'n 15 km van de streep in de aanval. Ze reden al snel ongeveer een halve minuut bijeen. Op de slotbeklimming liet Garcia Muzic achter en won de etappe. Aan de streep had ze 12 seconden voorsprong op Muzic. Lotte Kopecky sprintte naar een 4e plaats. Garcia is de nieuwe leidster. Kopecky staat 3e op 15 seconden. Morgen is er nog een zware bergrit.