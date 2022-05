Opluchting bij Giulio Ciccone na zijn zege in Cogne: "Dit is mijn mooiste zege"

Giulio Ciccone won de 15e etappe van de Giro in Cogne. Achteraf was hij vooral opgelucht na zijn zege: "Dit is mijn mooiste zege in mijn carrière", zei hij in het flashinterview.

De vroege vlucht was omvangrijk en uiteindelijk won Giulio Ciccone na een solo vanaf de voet van de slotklim naar Cogne. "Ik voelde me vandaag sterk", zei hij achteraf in het flashinterview. "Ik wou op de 1e stroken van de slotklim aanvallen, omdat die de steilste waren. Ik was niet zeker of ik kon wegblijven van de andere vluchters." "Dit is alleszins mijn mooiste overwinning uit mijn carrière", ging hij verder. "Aan deze overwinning hou ik een beter gevoel over. Beter dan toen ik de gele trui droeg en beter dan mijn successen in de Giro enkele jaren geleden. Deze overwinning komt er na 2 moeilijke jaren, waarin ik te maken kreeg met valpartijen, mentale problemen en corona."

