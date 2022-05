Giro daagt Mathieu van der Poel uit: "Als je nog een rit wint, eet ons social mediateam pizza met ananas"

De eetgewoonten van Mathieu van der Poel blijven een thema in Italië. Pizza met ananas, daar is Van der Poel wel voor te vinden.

Dat liet de ex-leider uit de Giro weten op Twitter, nadat er ook al een filmpje opdook waarin hij ketchup op pasta deed. Beiden staan in Italië zo goed als gelijk aan heiligschennis. Een Pizza Hawai is geen echte pizza, zo redeneren Italianen. Terwijl één van de renners die de Giro kleur geeft er dus blijkbaar wel fan van is.

"Hey, Mathieu van der Poel, we hebben een uitdaging voor jou", staat op de officiële Twitterpagina van de Giro te lezen. "Als je nog een rit wint, zal ons social mediateam een pizza met ananas eten." Afwachten of dat voldoende motivatie is voor Van der Poel om nog eens voor een ritzege te gaan.

🍍Hey @mathieuvdpoel, we throw you a challenge, if you win another stage, the social team will eat a pineapple pizza.



Deal? We can't wait!🤣#Giro @AlpecinFenix https://t.co/3N8adrDiWb — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2022

"Is het een deal? We kunnen niet wachten", lachen de mensen achter het Giromediateam alvast. De bal ligt nu in het kamp van Van der Poel.