Een week na het kurkincident lijkt er geen blijvende oogschade voor Biniam Girmay te zijn

Het lijkt bijna uitgesloten dat Biniam Girmay op lange termijn iets overhoudt aan zijn oog na het kurkincident. Dat liet ploegdokter Piet Daneels weten aan Sporza.

Biniam Girmay moest vroegtijdig de Giro verlaten nadat hij een kurk in zijn oog had gekregen. Eerst was er vrees voor blijvende schade, maar dat is nu van de baan.

"HIj is een week na het incident op controle geweest in België", zegt ploegdokter Piet Daneels aan Sporza. "Het oog heeft zo goed als geen bloed meer in de voorkamer. De schade op lange termijn lijkt zo goed als zeker uitgesloten."

Volgens Daneels kan hij deze week al terug op de fiets: "Zijn periode zonder de fiets duurt 10 dagen. daarna kan hij opnieuw beginnen trainen."