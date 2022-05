Hij staat erop: Mathieu van der Poel wil absoluut de Giro uitrijden

Mathieu van der Poel wil absoluut de Giro uitrijden. Dat heeft hij tijdens een startinterview aan Sporza gezegd.

Er zijn al langer speculaties over Mathieu van der Poel in deze Giro. Rijdt hij uit of stapt hij af? Zelf geeft hij nu een duidelijk antwoord aan Sporza.

"Ik wil koste wat het kost deze Giro uitrijden", zei hij tijdens het startinterview in Salo. "Dat kan mij alleen maar verbeteren als renner. Het zal wel moeilijk worden om nog een rit te winnen, maar ik ben hier liever dan te trainen. Het is alleszins een mooie ervaring."

"Hopelijk kan ik zo in topvorm aan de start staan in de Tour", ging van der Poel verder. "Het is de bedoeling om de slotweek goed door te komen en met een goed gevoel naar de Tour te gaan. Die zal er snel aankomen."