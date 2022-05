Carapaz blij ondanks bonificatieseconden voor Hindley: "Goede zaak gedaan"

Richard Carapaz zag Jai Hindley de sprint voor de derde plaats winnen in de zestiende etappe van de Giro d'Italia.

De Australiër pakte daarmee ook de nodige bonificatieseconden, waardoor hij nu nog amper drie seconden achterstand heeft op leider Richard Carapaz.

"Het was een zware etappe en op het einde ben ik blij met het resultaat", zei Carapaz achteraf. "Ik dacht dat ik de sprint om de derde plaats zou winnen, dat lukte uiteindelijk niet. Jai is sneller dan ik ben aan de finish en pakte de derde plaats.”

“Nu goed, ik maak me geen zorgen. Ik doe al bij al een goede zaak vandaag, ik verlies een een paar seconden op Hindley, maar ik heb er meer gewonnen op Almeida en er volgen nog heel wat lastige ritten in deze Giro. Er moet nog heel wat geklommen worden.”

Door het kleine verschil zullen details wellicht bepalen wie eindwinnaar wordt. “Het wordt wellicht nog een heel spannende strijd, we staan allemaal dicht bij elkaar in het klassement en we zullen wellicht nog vaak vechten om die bonificatieseconden die wellicht ook van belang zullen voor het eindklassement.”