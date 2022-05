PREVIEW: Loodzware laatste bergrit met het dak van de Giro en een aankomst bergop

De Giro 2022 gaat zijn slotweekend met een loodzware bergrit. Ook passeren de renners het dak van de Giro. Eindigen doen ze op een stevige klim.

Op de voorlaatste dag van de Giro is er een nog een bergrit. Die vertrekt in Belluno en komt toe op de Marmolada. In totaal telt de rit 168 km en 4490 hoogtemeters.

Het vertrek is nog relatief vlak. Er zijn wel een paar kleine puisten die niet meetellen voor het bergklassement. Nadien gaat het geleidelijk bergop om aan de tussensprint links richting de Passo San Pellegrino af te slaan. Nadien zakken we nauwelijks nog onder de 1000 meter. Na de San Pellegrino volgt met de Passo Pordoi het dak van de Giro. Daar ligt de Cima Coppi en zijn 50 punten voor het bergklassement te verdienen.

BONIFICATIES

Na de vallei volgt nog een stevige slotklim: de Marmolada of de Passo Fedaia. De klim is 14 km lang aan 7,6%. De laatste 5,5 km zijn heel de tijd boven de 10%. Nog een pittig detail: net voor het steile stuk is er nog een tussensprint. Daar kunnen Richard Carapaz, Jai Hindley en Mikel Landa nog interessante bonificatieseconden pakken. Seconden die eventueel kunnen beslissen over de roze trui in Verona.