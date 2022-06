De eerste namen van de Baloise Belgium Tour zijn bekend

De Baloise Belgium Tour heeft de definitieve lijst van de deelnemende ploegen bekend gemaakt. Ook druppelen de 1e namen binnen van renners die al zeker zullen deelnemen.

De Baloise Belgium Tour gaat van start op 15 juni in Merelbeke. Op 19 juni eindigt de rittenkoers in Beringen. Dat was al eerder bekendgemaakt. Nu maakt de organisatie ook de lijst van de deelnemende ploegen bekend.

Bij de deelnemende ploegen behoren 7 WorldTourploegen. Dat zijn Quick Step-Alpha Vinyl, Lotto Soudal, Intermarché-Wanty-Gobert, Bora-Hansgrohe, Israël-Premier Tech, Team DSM en Trek-Segafredo. Ook zijn er 3 Belgische procontinentale ploegen: Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauzen WB. Dan zijn er ook nog 4 continentale ploegen. In totaal zijn er 21 deelnemende ploegen.

STERKE BLOKKEN

Ook zijn er al enkele deelnemende renners zeker. De ploegen vormen al enkele sterke blokken. Fabio Jakobsen, Michael Morkov, Yves Lampaert en Florian Sénéchal zullen Quick Step-Alpha Vinyl vertegenwoordigen. Bij Lotto Soudal zijn dat Victor Campenaerts, Arnaud De Lie, Tim Wellens en Florian Vermeersch. Dries De Bondt, Oscar Riesebeek en Gianni Vermeersch vertegenwoordigen Alpecin-Fenix.