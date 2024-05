Tim Merlier voelt de bui al hangen voor de Giro: "Dat gaat toch gebeuren"

Tim Merlier rijdt op zijn 31ste slechts zijn vierde grote ronde in zijn carrière. Hij reed ook nog maar één keer uit, maar wil dat in de Giro nog eens doen.

Na zijn eerste Belgische titel op de weg in 2019 is Tim Merlier volop gaan focussen op de weg. De sprinter debuteerde in 2021 in een grote ronde in de Giro. Hij won de tweede rit, maar moest in overleg met de ploeg uit koers stappen.

Merlier stond enkele weken later namelijk ook aan de start van de Tour, waar hij de derde rit won. Ook die grote ronde reed Merlier niet uit, hij kwam in de negende rit niet meer aan de start. In 2022 reed Merlier wel de Vuelta uit.

Merlier trainde veel bergop voor de Giro

Nu wil de sprinter van Soudal Quick-Step ook de Giro uitrijden, want hij mikt op de paarse puntentrui. Daarvoor trok Merlier zo'n drie weken naar de Teide, om bergop te trainen en zich voor te bereiden op de vele hoogtemeters in de Giro.

"Ik hoop dat ik daar wat sterker van ben geworden. Anderzijds, ik kan nog een jaar op hoogtestage gaan, een goede klimmer zal ik nooit worden", lacht Merlier bij Wielerflits. "Ik probeer gewoon goed genoeg bergop te worden dat ik niet in de problemen kom. Maar dat gaat toch gebeuren."

De kansen voor de sprinters liggen vooral in de eerste dertien ritten, met zo'n vier tot vijf kansen. In de acht laatste ritten zijn er nog maar twee kansen. Of Merlier er nog bij zal zijn dan, valt dan ook af te wachten.