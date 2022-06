3 kopmannen bij INEOS Grenadiers voor de Tour, maar Daniel Felipe Martinez is duidelijk: "Nu is Adam Yates eerder de kopman"

"Adam Yates is op dit moment de kopman voor de Tour." Dat zegt toch Daniel Felipe Martinez in een interview aan France24. Martinez is een van de andere speerpunten die meegaat.

INEOS Grenadiers neemt 3 kopmannen mee naar de Tour. Dat zijn Adam Yates, Daniel Felipe Martinez en Geraint Thomas. Niemand van hen is topfavoriet voor de eindzege, maar ze maken wel kans. France24 vroeg in een interview aan Martinez wie de kopman is. "Op dit moment is dat Yates", antwoordde hij. "Ik ben de nummer 2. Natuurlijk zal de wedstrijd zelf bepalen wie de absolute kopman is. We hebben ook nog altijd Thomas, die de Tour al won en die koers dus goed kent." STERKTE VAN DE PLOEG "Ik ben aan mijn beste seizoen bezig", ging hij verder. HIj won dit jaar al de Ronde van het Baskenland. "En als ik in een goede vorm naar de Tour ga, kan ik strijden met Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Zij zullen sterker zijn in de tijdritten. Ik zal het vooral van de bergritten moeten hebben en van de sterkte van mijn ploeg."