Jordi Meeus rijdt voor Bora-Hansgrohe de Dauphiné

Voor de Dauphiné rekent Bora-Hansgrohe in de sprints onder meer op Jordi Meeus. Hij zal er zijn debuut maken. Ook is hij nog op zoek naar zijn 1e zege van het seizoen. Al kan het ook zijn dat Matthew Walls de sprints voor zijn rekening gaat nemen.

De ploeg rekent voor het klassement op Wilco Kelderman, die net de Giro achter de rug heeft. In die Giro kon hij de besten bergop niet volgen en eindigde uiteindelijk op een 17e plaats. In de bergen zal Kelderman bijgestaan worden door Patrick Konrad en Lukas Pöstlberger.

🇫🇷 #Dauphiné



A race-free, post #Giro week comes to an end and so we’re heading to France for @dauphine 🇫🇷 - here’s our line-up for the 8-day race 🤜🏼🤛🏼



👉🏼 @M_Fabbro95

👉🏼 @W1lcokelderman

👉🏼 @PatricKonrad

👉🏼 @jordimeeus

👉🏼 @Poesti_92

👉🏼 @PolittNils

👉🏼 @wallsey_98 pic.twitter.com/Fd2c8teJp2