Jonas Rickaert bevestigt waar voor gevreesd werd: "Operatie eind juni, wellicht kom ik dit jaar niet meer in actie"

Jonas Rickaert heeft het niet getroffen. De renner bevestigt nu zelf dat hij dit jaar wellicht niet meer in actie zal komen.

Ruim een week geleden lekte uit dat Jonas Rickaert geopereerd zou moeten worden aan zijn liesslagader. Dat zou betekenen dat de loods van Alpecin-Fenix een kruis zou moeten maken over 2022. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn.

In een medische update verklaart Rickaert op Instagram dat onderzoeken hebben uitgewezen dat hij last heeft van een vernauwde liesslagader. "Dat is waarom ik altijd een raar gevoel krijg in mijn linkerbeen. De operatie zal eind juni plaatsvinden in Eindhoven. Nadien wacht mij een lange revalidatie."

"Wellicht kom ik dit jaar niet meer in actie", maakt Rickaert zich geen illusies. "Maar ik ga hard werken om sterker terug te komen. Ik wil mijn ploegmaats bij Alpecin-Fenix het beste wensen voor de rest van het seizoen. Blijf gewoon verder doen zoals in de eerste seizoenshelft."