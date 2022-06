Rivaliteit tussen Van Aert en Van der Poel is veranderd: "Al eens miskeken op Mathieu"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren in het verleden elkaars rivalen, maar ondertussen is er veel veranderd.

Zeker in de cross hebben de twee elkaar veel in de weggelegd. Als de ander er niet was geweest, dan hadden ze allebei veel meer gewonnen.

“In de cross vroeger was het zo dat als ik Mathieu klopte, ik de wedstrijd ook won. Ik snap wel dat mensen constant op die tweestrijd terugkomen, maar inmiddels is dat verhaal ook wel geschreven lijkt me. Iemand die de koers volgt zit niet meer te wachten op de vergelijking tussen mij en Mathieu”, zegt Van Aert aan Wielerrevue.

Zeker op de weg liggen de verhoudingen totaal anders. “Ik heb me zeker al eens miskeken op Mathieu. In Roubaix had ik al wel snel in de gaten dat hij niet super was. Normaal gesproken zou hij altijd voluit meewerken, maar ik merkte nu dat hij het zwaar had tijdens het ronddraaien. Maar ook als hij niet super is, is het nog steeds een heel moeilijke renner om vanaf te komen.”