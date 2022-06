Van Aert breekt lans voor landgenoot: "Benoot hoort in Tour-ploeg"

Wout van Aert is al zeker van zijn plekje in de Tour-ploeg van Jumbo-Visma. Maar die andere Belg, Tiesj Benoot, is dat nog niet.

Bij Jumbo-Visma zijn er nog heel wat namen onzeker voor de Ronde van Frankrijk. Ze trekken alleszins met Roglic en Vingegaard met twee kopmannen naar de Grand Départ in Kopenhagen. Normaal gezien zullen Kuss, Dennis en Kruijswijk in steun rijden, samen met Wout van Aert zijn er dus 6 bevestigde namen. Dat wil zeggen dat er nog twee plekjes vrij zijn, moglijk is één van die plekjes voor Tiesj Benoot. Voor Wout van Aert is het alleszins duidelijk. Voor de start van de eerste etappe van de Dauphiné vertelde hij aan Sporza of hij Benoot zou meenemen. "Als ik de selectie van de Tour-ploeg moet maken, gaat Tiesj mee. Je kan hem overal inzetten en van grote waarde zijn voor de ploeg. Hij heeft al bewezen een goede wegkapitein te zijn, hij maakt een goede kans om mee te gaan", breekt Wout van Aert een lans voor zijn landgenoot.