🎥 Rensters houden zich in neutralisatie al dansend warm in Women's Tour, Wiebes valt en Copponi juicht aan finish

De eerste rit in de Women's Tour was goed voor ophef, met een neutralisatie en gevaarlijke finish. Copponi zal er zich weinig van aantrekken, zij kwam als winnares over de streep.

Een totale afstand van 142,1 kilometer en een finale over glooiende wegen: dat had de openingsetappe in de Women's Tour te bieden. Christine Majerus had wel zin in de sprintjes voor het bergklassement en zette die vakkundig naar haar hand.

Voor een echte ontsnapping was het wachten tot Dannielle Shrosbree aan haar moedigende onderneming begon. Ze kreeg geen andere vluchters mee, ze moest het helemaal alleen doen. De Britse reed toch iets meer dan een minuut bij mekaar.

Dan een onverwachte wending: omdat een ziekenwagens op het parcours moesten toegelaten worden om bij medische bijstand te verlenen na een botsing tussen een politemotor en een ander voertuig, werd de koers geneutraliseerd. Even pauze dus, sommige rensters besloten zich dan maar al dansend warm te houden. Bij het hervatten van de koers moest nog 35 kilometer gereden worden.

Op 15 kilometer van de meet was Shrosbree gegrepen. Een sprint zat er zo dus toch aan te komen op een verraderlijke aankomst. Het was dan ook niet onverwacht dat er een zware valpartij was in de laatste bocht. Onder andere Lorena Wiebes was erbij betrokken. Clara Copponi bleef wel overeind en spurtte naar haar eerste WorldTour-zege van het jaar.