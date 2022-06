Revanche op zichzelf? Van Aert gaat er voor een dag na beginnersfout, glad wegdek voor vroege vertrekkers

Als Wout van Aert erop gebrand is om uit te pakken, kijk dan maar uit! Van Aert zal na zijn misgelopen ritzege van dinsdag zeker willen reageren in de tijdrit van 31,9 kilometer van Montbrison naar La Bâtie d'Urfé. Van Aert vertrekt als leider pas als laatste, om 16u. De gele trui zal dus perfect weten welke tijden hij moet kloppen om deze keer wel de overwinning te pakken.

Het belooft een tijdrit te worden in lastige omstandigheden. De organisatie van de Dauphiné liet deze ochtend weten dat het niet meer regent, maar de wegen er wel nog glad bij liggen. Hoe meer de dag vordert, hoe meer de wegen natuurlijk al opgedroogd zullen zijn. De vroege vertrekkers zullen er wellicht het meeste last van hebben.

⏱ Jour de chrono sur le #Dauphiné ! La route est mouillée, mais il ne pleut plus.



⏱ ITT day on the #Dauphiné! The route is wet, but it’s not raining anymore. pic.twitter.com/ghNESdoiS2